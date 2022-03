Table ronde - La montée des extrême-droites : une histoire française ?, 21 mars 2022

Table ronde - Les Agendas du Politique

21 mars 2022

Vues de France, l’ascension politique d’Éric Zemmour, l’installation du Rassemblement national comme force politique majeure et la « droitisation » générale du débat public peuvent sembler singulières. La montée des idées, des partis et des leaders d’extrême-droite dans la politique de la dernière décennie n’a pourtant rien d’un fait social national. Cette table ronde propose d’éclairer la puissance des extrêmes-droites en France à la lumière d’autres histoires comparables venues d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie. Qu’y a-t-il de commun et de différent dans ces phénomènes ? Quelles sont les éventuelles particularités historiques des droites radicales françaises, leur lien, notamment, avec l’histoire coloniale et post-coloniale ? Comment se sont créées et structurées les organisations de ces courants politiques dans différents pays européens ? Quels sont leurs relations, leurs espoirs, leurs stratégies ? Quelles résistances entraînent-elles, ou bien comment leur résister ?

Table ronde animée par Laurent Jeanpierre (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne) et Jean-Frédéric Schaub (EHESS)

Intervention de :

Martina Avanza (Université de Lausanne)

(Université de Lausanne) Alexandre Dézé (Université de Montpellier)

(Université de Montpellier) Nicolas Offenstadt (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne)

Organisée dans le cadre de l’atelier « Présidentielle 2022 »

