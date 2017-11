4e conférence hybride : Julie Châteauvert - la poésie en langue des signes

Enregistrement video de la conférence organisée le 4 novembre 2013 au Conservatoire national supérieur d'art dramatique par le labex Arts-H2H dans le cadre du projet CIGALE (Capture et Interaction avec des Gestes Artistiques, Langagiers, et Expressifs).

Cette conférence est l’histoire d’une rencontre... Il sera question de poésie crée en différentes langues des signes, ces langues visuelles et de mouvements. Il sera aussi question d’art numérique et de réalité virtuelle. Et surtout, il sera question de ce que nous permet d’imaginer l’histoire de leur rencontre potentielle...

Julie Châteauvert est chercheuse au Canada. Ses sujets de prédilection sont les langues signées et le mouvement. Elle mène plusieurs démarches de recherche-création articulant analyse linguistique et étude du mouvement et des gestualités en prenant comme objet d’étude la littérature en langues signées.

Son parcours est complété d’une part, par une démarche artistique professionnelle dans laquelle elle travaille également la matière gestuelle des langues signées et d’autre part, par une démarche d’éducation populaire qui vise à stimuler la création et le développement collectif d’une critique littéraire faisant usage notamment des médias sociaux.

Lien vers la vidéo.

Traducteurs en langue des signes : Vincent Bexiga et Julie Girard.

Montage : Coralie Vincent avec l'aide de Fanny Catteau et Marion Blondel.

Gestes capturés : Dominique Boutet, Julien Lubek.

Extrait vidéo : Debbie Rennie