Journée d’étude organisée par Anne Chassagnol (EA TransCrit, Université Paris 8) et Mathilde Lévêque (EA 7338, Université Paris 13)

Rencontre organisée le vendredi 17 mars 2017 par l'atelier Campus Condorcet avec Anna Castagnoli (artiste, illustratrice) et Hélène Boisson (traductrice).

L’atelier "Enfances en traduction : approches transculturelles" a pour objectif de rassembler des chercheurs, traducteurs, étudiants et acteurs de l’édition, autour de la traduction jeunesse, secteur émergent encore trop peu exploré en France. La traduction a été envisagée sous un angle transdisciplinaire, dans ses rapports à l’image, à la culture, à l’histoire, à travers les questions d’adaptation, de censure, de domestication.

L’atelier a été décliné en quatre séances qui ont abordé la circulation des textes et leurs transferts d’une langue à l’autre, sous un angle à la fois historique et comparatiste. Il a été question d’interroger des pratiques de traduction et de questionner les enjeux de la traduction pour la jeunesse : le rapport à l’image, le rôle de la censure, la question du genre.

Les intervenants se sont interrogés également sur l’impact de l’adaptation, de la retraduction, sans oublier la question des non traductions.

Voir la conférence...