Cette journée s’inscrit dans le prolongement de celle tenue en novembre 2015, sur «Financement ou financiarisation du développement ? Approches globales, nationales et dans le secteur agricole» dont le texte de présentation rappelait que « La mobilisation croissante de ressources financières pour les pays les moins avancés en particulier est nécessaire eu égard aux besoins non satisfaits. » En regard des évolutions passées et en cours des modes de financement du «développement» et d’un recours accru à la financiarisation, plusieurs interrogations étaient posées : «Comment ces ressources croissantes vont-elles répondre aux grands enjeux (démographiques, de pauvreté, d’inégalités dans le développement territorial, de changement climatique) auxquels les pays sont confrontés ? Se dirige-t-on vers un financement maîtrisé par les pays ? Ces financements ne risquent-ils pas de se traduire dans une logique « autonome » qui est la leur à savoir la valorisation des placements des différents investisseurs ? Se dirige-t-on vers une « financiarisation » par la multiplication de ces instruments ou bien cette multiplication d’instruments est-elle nécessaire pour répondre aux besoins de financement des biens et services publics mais aussi aux besoins des petits producteurs ? Quelles sont les opportunités à saisir et les risques à éviter ?» Autant d’interrogations qui ont toutes leur pertinence pour les champs de l’éducation et de la santé, les deux secteurs sociaux du développement.

Cadrage général : Evolutions du financement dans les domaines de l’éducation et de la santé

Accueil

- Intervention d’ouverture, Marie-Pierre Nicollet, (Directrice Transition démographique et sociale, AFD)

- Présentation du GEMDEV, Marc Pilon, (Président du GEMDEV, Directeur de recherche en démographie au CEPED, IRD, Université Paris Descartes)

- Présentation générale de la journée, Auriane Guilbaud, (Maîtresse de conférences en science politique, Université Paris 8, membre du-CRESPPA-LabToP - UMR 7217)

Session 1 : Evolutions du financement dans les domaines de l’éducation et de la santé

Modérateur/Discutant

Abdou Salam Fall : Coordinateur du Laboratoire de recherche sur les Transformations économiques et sociales (LARTES) à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN). Directeur de la formation doctorale « Sciences sociales appliquées au développement » Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.

Intervenants sur l'Education

Serge Péano : Consultant, Statisticien-économiste, ex-expert à l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE) de l'UNESCO.

Défis et enjeux d'un financement durable d'une éducation de base de qualité pour tous.

Nolwen Henaff : Chargée de recherche IRD, Economiste, Membre du Ceped, Université Paris Descartes.

« Neutralité » du financement, risque, et éducation.

Intervenants sur la Santé

Bruno Boidin : Maître de conférences HDR en économie, Directeur de l'Institut des sciences économiques et du management, Chercheur au CLERSE, Université de Lille.

Les controverses autour du financement de la santé et de sa place dans les politiques publiques et d'aide internationale.

Jacky Mathonnat : Professeur émérite en sciences économiques, Cerdi, Université Clermont Auvergne, et responsable du programme "Santé" à la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (Ferdi).

Evolution du financement international de la santé : anciennes questions et nouveaux enjeux.

Voir la vidéo.

Ampleur et modalités de la financiarisation dans les secteurs de l’éducation et de la santé dans le monde

Modérateur/Discutant

Roland Biache : Délégué général, Solidarité laïque

Intervenants sur l'Education

Sylvain Aubry : Responsable de la recherche et du plaidoyer de Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights

Le cadre des droits de l’Homme sur la privatisation et la commercialisation de l’éducation et de la santé.

Dinh Thi Bich Loan : Cheffe d’Unité au Vietnam Institute of Educational Sciences Ministry of Education and Training, Hanoï, Vietnam

Débats et enjeux autour de l’actionnarisation des universités au Vietnam.

Intervenants sur la Santé

Fred Eboko : Directeur de recherche en science politique IRD, Membre du Ceped, Université Paris Descartes

Enjeux politiques et contradictions internationales du financement de la santé en Afrique.

Valéry Ridde : Directeur de recherche en santé publique, IRD, Membre du Ceped, Université Paris Descartes et Université de Montréal

Le financement basé sur les résultats dans le domaine de la santé en Afrique : retour sur une controverse

Voir la vidéo.

Table-ronde 1 : Financiarisation et durabilité́ des systèmes et des politiques publiques

Animation : Charles Emmanuel Ballanger, Directeur France / Europe, Aide & Action

Intervenants

Irene Basile : Policy Analyst, Private Finance for Sustainable Development, Development Co-operation Directorate, OCDE

Carole Coupez : Cheffe de file de la Coalition Education, membre du réseau francophone contre la marchandisation de l’éducation

Rohen d’Aiglepierre : Chargé de recherche développement humain - AFD - Agence Française de Développement

Moctar Diallo : Directeur pays d’Aide-et action Guinée et Coordinateur national du PROJEG, Programme concerté pluri-acteurs franco-guinéen d’appui à la société civile Conakry, Guinée

Dr Louis Pizarro : Directeur général de SOLTHIS, Solidarité thérapeutique et initiatives pour la santé, ONG de solidarité internationale Chef de file de la Commission Santé et développement de Coordination Sud

Bruno Rivalan : Directeur France de Global Health Action/Action Santé Mondiale /Northern CSO alternate of the International Health Partnership (IHP +)

Voir la vidéo.

Table-ronde 2 : Financiarisation et évaluation

Animation : Vincent Géronimi, Président d’honneur du GEMDEV, Maître de conférences HDR en économie, CEMOTEV, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines

Intervenants

Roser Cusso : Professeure des universités [Sociologie, démographie] à l’Université Paris 1 - IEDES : Chercheur associée du Laboratoire de démographie et d’histoire sociale (LaDéHiS) au Centre de recherches historiques (CRH) – EHESS

Hugo Harari-Kermarec : Maître de conférences HDR au département d’économie et de gestion de l’ENS-Cachan et chercheur de l’UMR CNRS 8533 Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société (IDHES)

Nihan Köselecki Blanchy : Economiste (Division Education et Recherche Public - Banque Européenne de l'Investissement)

Christophe Paquet : Chef de division - Santé et Protection Sociale - AFD - Agence Française de Développement

Stéphanie Tchiombiano : Maîtresse de conférences associée à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Coordinatrice du think tank "Santé mondiale 2030"

Voir la vidéo.

Conclusion générale

Michel Carton : Chercheur Senior, Network of international policies and cooperation in education / Réseau sur les politiques et la coopération internationales en éducation et formation – NORRAG, Genève, Suisse

Mame Penda Ba : Professeure en science politique à l'Université Gaston Berger de SaintLouis (Sénégal). Directrice du Laboratoire d'Analyse des Sociétés et Pouvoirs / AfriqueDiasporas - LASPAD

Mot de clôture : Marc Pilon, Président du GEMDEV

Voir la vidéo.