Joan W. Scott : Genre et politique

Joan W. Scott est une historienne de renommée internationale qui, dans le prolongement de ses travaux d’histoire sociale (Les Verriers de Carmaux), s’est consacrée à un travail féministe critique, en fondant en 1981 le Pembroke Center for Teaching and Research on Women à l’université Brown avant de rejoindre en 1985 l’Institute for Advanced Study à Princeton où elle est aujourd’hui professeure émérite.

Elle a publié en 1986 un article qui a contribué de manière décisive à définir un nouveau champ d’études : « Le genre, une catégorie utile d’analyse historique ». Depuis, elle y a contribué par de nombreux ouvrages, dont beaucoup sont traduits en français : "La Citoyenne paradoxale" (1998), "Parité ! L’universel et la différence des sexes" (2005), "Théorie critique de l’histoire" (2009), "De l’utilité du genre" (2012). Dix ans après sa publication en anglais, "La politique du voile" paraît aujourd’hui aux éditions Amsterdam (trad. Idith Fontaine et Joëlle Marelli).

Joan W. Scott est fortement engagée pour la défense des libertés académiques. En 2016, elle a été la première femme à recevoir le prix Talcott Parsons de l’American Academy of Arts & Sciences qui a récompensé depuis 1974 dix des figures les plus éminentes des sciences sociales.

Voir la conférence...