Cycle de conférences-débats initié et animé par Françoise Simasotchi-Brones et Ferroudja Allouache avec le concours de la Bibliothèque Universitaire de Paris 8.

Daniel MAXIMIN est un poète, romancier et essayiste guadeloupéen, né en 1947, auteur d’une trilogie romanesque : L’Isolé soleil (1981) , Soufrières (1987) , et L’île et une nuit ( 1995). Il a également publié L’invention des désirades (2000) recueil poétique, et Aimé Césaire, frère volcan, un essai dans lequel il rend un vibrant hommage à son ami le grand poète martiniquais.

