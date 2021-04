La Bibliothèque Francophone reçoit Gaël Octavia

Gaël Octavia, née en 1977 à Fort-de-France (Martinique) est une écrivaine, dramaturge, poète, nouvelliste, réalisatrice et artiste peintre française.

Ses premières œuvres sont celles d'une femme de réalisation cinématographique et de théâtre. C'est notamment dans ce genre Congre et homard (2010) sera créée au Festival d'Avignon et fondera l'aventure éditoriale de Gaël Octavia avec Lansman éditeurs. Cette guerre que nous n'avons pas faite, autre œuvre dramaturgique, sera récompensée par le Prix Welper en 2017. Cette même année son activité romanesque prend sont essor avec la parution de La Fin de Mame Baby chez Gallimard.

Gaël Octaviamanie toujours activement la création et la transmission en tous genres avec l'an passé Rhapsodie au théâtre, le roman La Bonne Histoire de Madeleine Démétrius mais également la parution en revues des nouvelles L'irradiant et, cette année, Pour une algorithmique de la Relation.