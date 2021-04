La bibliothèque francophone reçoit Omar Souleimane

Rencontre littéraire préparée avec les étudiants de Licence Création littéraire Écritures du monde (département de Littératures française, francophones et comparée) dans le cadre d'un cours proposé par F. Allouache, K. Gottin, F. Simasotchi-Bronès en lien avec la Bibliothèque francophone* de Paris 8

Né près de Damas en 1987, Omar Souleimane est poète et journaliste. Impliqué dans la résistance au régime de Bachar Al Assad, il a été contraint à l’exil. Il est, aujourd’hui, réfugié politique en France où il a publié plusieurs recueils de poèmes en arabe et en français : La mort ne séduit pas les ivrognes, Loin de Damas. Il a également écrit deux romans en français : Le Petit terroriste (2018) et Le dernier Syrien (2020) dans lesquels il lance un cri d’amour à son pays natal.