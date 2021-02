“La Politique des putes” est une série documentaire du studio de podcasts Nouvelles Écoutes. Avec ce podcast le comédien et réalisateur Océan réalise une enquête en immersion dans laquelle il tend le micro à des travailleuses.rs du sexe. Dans ce documentaire sonore les travailleuses.rs du sexe racontent le stigmate la marginalisation la précarité les violences physiques et administratives mais aussi les ressources et l’empowerment. Pour elles l’intime est résistance. Dix épisodes de 30 mn pour briser les préjugés et proposer une réponse politique plus subtile que celles massivement abolitionnistes que les États adoptent aujourd’hui. A écouter sur le flux de podcasts féministes « Intime & Politique ».

« Intime et Politique » ce sont des documentaires de 4 à 6 heures qui s’attaquent aux racines même des discriminations sexistes - dont on ne peut venir à bout sans s’interroger avec la même exigence sur les violences homophobes putophobes racistes transphobes et validistes - par le temps long la profondeur et la nuance.« Intime et Politique » est un outil féministe une arme de transformation massive destinée à décaler les regards et à faire évoluer les comportements et les mentalités à travers d’intenses plongées sonores et sensorielles dans le quotidien des femmes.

AUTEUR : Océan

REALISATRICE : Marine Raut

PRODUCTICE EXECUTIVE : Lauren Bastide

PRODUCTION : Nouvelles Ecoutes

