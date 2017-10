Le passage au numérique en BD

Elvire de Cock, auteure de BD et coloriste, Jean-Paul Krassinsky, auteur de BD (Fluide Glacial), et Chrystel Laporte-Roy, graphiste et web-développeuse, sont venus parler de leur métier et de leur façon d'aborder le passage au numérique. Une rencontre animée par Magali Boudissa, enseignante à l'Université Paris 8 (UFR arts).

Voir la vidéo de la rencontre...