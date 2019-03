La notion de race fait un retour violent dans le langage et les conflits sociaux en France, comme si le sujet avait été refoulé, alors que les États-Unis n'ont pas cessé de s'y confronter. Les minorités visibles n'hésitent plus à revendiquer leur couleur ou leur identité racisée. L'historienne afro-américaine, Nell Irvin Painter, adopte un point de vue révolutionnaire : au lieu d'étudier la négritude, elle interroge la construction de la notion de race blanche, depuis les Scythes de l'Antiquité jusqu'aux catégories raciales utilisées dans l'Occident d'aujourd'hui. Elle étudie la manière dont la désignation de Blancs et de Non-Blancs a évolué selon les croyances politiques et la représentation des corps. Elle montre les constructions du regard sur la couleur, et leurs liens avec les critères esthétiques de la beauté féminine. Elle étudie les passages entre les pensée américaines et européennes au XIXe siècle. Elle analyse les catégories raciales qui définissent les identités aujourd'hui.

Une rencontre avec l'historienne Nell Irvin Painter enregistrée en février 2019, à l'occasion de la sortie en France de Histoire des Blancs (Éditions Max Milo).

Nell Irvin Painter, historienne à Princeton University

Myriam Cottias, EHESS/CNRS

Ary Gordien, post-doctorant en anthropologie à l'université Paris 8

François Noudelmann, professeur de philosophie à l'université Paris 8

Pauline Peretz, professeur à l'université Paris 8

Françoise Simasotchi-Brones, professeur à l'université Paris 8 .

