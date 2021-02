Rencontre avec Sabrina Calvo

Que seront les études de genre et l’histoire des féminismes et des études post-coloniales en 2068 ? A quoi ressembleront les cours d’une histoire que nous n’avons pas encore vécue ? Quelles seront les formes d’art de cet âge nouveau ?

Dans le cadre du Cinquantenaire de l’Université Paris 8, l’autrice Sabrina Calvo abordera ces questions. La rencontre sera suivie de l’inauguration du festival Fête pas genre.

Sabrina Calvo, née le 19 septembre 1974 à Marseille en France, est une écrivaine, conceptrice de jeux, dessinatrice et scénariste autodidacte. Elle habite entre Montréal et Paris. En 2004, sur un scénario de Calvo, Thomas Azuélos dessine Télémaque, où s'exprime le « monde onirique et déjanté » de Calvo. En 2006, le tandem édite Akhénaton, co-écrite avec Thomas Azuélos abordant le sujet de la transidentité. En 2015, Calvo publie Sous la Colline où elle parle de transidentité. Elle se déclare personne transgenre dans l'émission Mauvais Genre enregistrée lors de l'édition 2017 du festival des Utopiales.

