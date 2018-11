Pour sa 13ème édition, le colloque "Risques sanitaires et sociaux : Enjeux et défis" s'est déroulé les 7 et 8 février 2018 à l’Université de Paris VIII.

Présentation

Ces deux journées ont rassemblé des spécialistes (chercheurs-universitaires, institutionnels, politiques...) tels que Didier Tabuteau, Nicolas Duvoux, David Le Breton, Alain Fontaine, Pierre Ardwinson...

Un premier temps a été consacré à la notion de risque avec un éclairage des sciences humaines, notamment par une approche historique et juridique.

Un second temps, a permis de voir comment la perception des risques amène à une prise en charge collective, avec un point particulier sur les réponses politiques et sur la gouvernance des risques.

Enfin, lors du dernier temps, il a été abordé les limites éthiques et organisationnelles de la gestion des risques, ainsi que les nouveaux défis et les enjeux.

Programme du colloque

Mercredi 7 février

8h30-9h : Accueil des participants

9h-9h15 : Discours d'ouverture, par Mme Béatrice Gille, Rectrice de l'académie de Créteil, chancelière des universités

Approche générale de la notion de risque

9h15-10h : Approche historique : Risque et société du risque depuis 2 siècles. L’exemple de la vaccination, par Jean Baptiste FRESSOZ, chargé de recherches au CNRS.

10h-10h45 : Approche psychosociale : Les risques, entre individu et société. Conduites à risque chez les jeunes générations, par David LE BRETON, sociologue et anthropologue, membre de l’Institut Universitaire de France.

Voir la première partie du colloque.

11h15-12h : Risques sanitaires et risques sociaux : une prise en charge collective ou individuelle? par Didier TABUTEAU, responsable de la chaire «santé » de Sciences Po Paris.

De la perception des risques à une prise de conscience collective et politique

14h-15h : Les déterminants sociaux et politiques de la prise de risque. L'exemple des conduites addictives, par Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, sociologue et chargée d’étude à l’INSERM (Cermes 3).

15h-15h45 : Pollution atmosphérique : des données épidémiologiques vers l’aide à la décision publique par Aymeric UNG, épidémiologiste et chargé de recherche à Santé Publique France.

16h15-17h : Acceptabilité du risque : À quel moment les pouvoirs publics s’en emparent-ils ? par Alain FONTAINE, chef de la mission Stratégie et Recherche à la DGS.

Voir la deuxième partie du colloque.

Jeudi 8 février

La population face aux risques

8h30-9h : Accueil des participants

9h-9h45 : Le principe de précaution : enjeux et paradoxes, par Aude ROUYERE, professeure de droit public, Université de Bordeaux.

9h45-10h45 : La prévention face aux risques sanitaires, par Pierre ARWIDSON, directeur adjoint de la prévention et de la promotion de la santé à Santé Publique France.

11h15-12h : Les politiques de lutte contre la pauvreté en France, par Nicolas DUVOUX, sociologue et professeur d’Université à Paris VIII, CRESPPA/LabToP.

Voir la troisième partie du colloque.

Enjeux et défis dans la gestion des risques

14h-14h45 : Risques émergents et comportements de santé : adieu à « la société du risque », par Patrick ZYLBERMAN, Professeur Emérite, Département des Sciences Humaines et Sociales, EHESP.

14h45-15h30 : Le risque en santé, un sujet de questionnement éthique avant d’être un objet de gouvernance, par Patrick GAUDRAY, directeur de recherche au CNRS.

16h-16h45 : Quelles limites à la protection contre les risques ? par Hervé FLANQUART, sociologue et Maître de Conférence à l’Université du littoral Côte d’Opale.

16h45-17h : Clôture

Voir la dernière partie du colloque.