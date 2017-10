Enregistrement vidéo d'une conférence organisée par l'université Paris 8 le 25 avril 2017. Hypothèses.org fait le pari de diffuser et de conserver la recherche vivante en sciences humaines et sociales. Quel est son projet scientifique ? Quels sont le moyens de la plateforme pour y parvenir ?

Les technologies et les identifiants ouverts, avec les métadonnées numériques forment aujourd’hui la clé de voute d’un système qui favorise la circulation de la production scientifique contre les plateformes et les formats propriétaires. Les chercheur.e.s, alors qu’ils utilisent une large palette d’outils informatiques en méconnaissent bien souvent les enjeux et les services qu’ils permettent : diffusion, collecte, réutilisation, conservation, dépôts sur des plateformes (HAL, réservoirs de données), recensions… Comment les sensibiliser ? Comment les orienter vers les technologies favorisant l’intéropérabilité ? Comment les amener à comprendre que ces outils leurs rendent des services et permettent d’en développer de nouveaux ?

Le projet d’atelier « Travailler avec le numérique dans l’enseignement et la recherche », propose la mise en place d’un cycle de formations des unités de recherche alternant des présentations d’outils et de services par des intervenants invités et des formations plus opérationnelles. Notre programme part d’activités concrètes : traiter l’information, communiquer et diffuser, publier, collecter et organiser sa documentation, la conserver, la partager.

En deux heures, chaque séance présente un outil ou une plateforme de services.

Dans une première partie, l’intervenant.e explique l’utilité directe de l’outil ou de la plateforme : Quel usage ? Pour qui ? Dans quel contexte ? Dans la deuxième partie de la séance, il ou elle donne des éléments clés de son fonctionnement, son écosystème numérique et économique, les services (les +) obtenus par son utilisation, par exemple : enrichissement des contenus, supports multiple, reprise des données sur d’autres plateforme, économie de moyens pour les chercheur.e.s.

Notre intention est de familiariser les chercheur.e.s et futurs chercheur.e.s à des notions comme intéropérabilité, identifiants (doi, orcid, idref, idhal…), métadonnées (Dublin Core etc.). De cette manière, nous espérons faciliter la compréhension et la mise en pratique d’une large diffusion de la production scientifiques (HAL, partage des données etc.)

François Pacaud présentera le projet qui a conduit à la réalisation de la plateforme, son fonctionnement, son intégration dans le portail OpenEdition et en quoi la création d’un blog Hypothèse n’équivaut pas à des blogs grand-publics.

Voir la vidéo de la présentation...