Travailler avec le numérique dans l'enseignement et la recherche - 2019-2020

Les activités de recherche actuelles impliquent de plus en plus la manipulation de contenus numériques (données, corpus, images, sons, illustrations). Partant des activités concrètes de recherche et d’enseignement, le cycle d’ateliers présente les outils et les services numériques pour le traitement, la valorisation, la diffusion et la préservation de l’information scientifique. La Bibliothèque de Paris 8 vous invite à sept présentations autour des plateformes numériques et des outils scientifiques qui auront lieu dans la Salle de la recherche.

Au programme :