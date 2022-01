Travailler avec le numérique dans l'enseignement et la recherche - 2020-2021

Le Service Commun de la Documentation de Paris 8 poursuit son cycle d’ateliers « Travailler avec le numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche » en 2020-2021.

Les activités de recherche actuelles impliquent de plus en plus la manipulation de contenus numériques (données, corpus, images, sons, illustrations). Partant des activités concrètes de recherche et d’enseignement, le cycle d’ateliers présente les outils et les services numériques pour le traitement, la valorisation, la diffusion et la préservation de l’information scientifique.

La Bibliothèque universitaire de Paris-VIII vous a proposé sept présentations autour des plateformes numériques, des outils scientifiques, des enjeux juridiques et des méthodes de traitement et d’analyse de données de la recherche.

À retrouver :

Intervenante : Coralie Vincent, responsable de la plateforme expérimentale du laboratoire Structures Formelles du Langage (UMR 7023 – CNRS).

Intervenante : Véronique Ginouves, responsable de la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence

Intervenant : Fabrice Leclere, délégué à la protection des données à l’Université Paris 8

Intervenante : Martine Barale, chargée d’appui à la gestion et à la valorisation des données de la recherche, Cirad

Intervenant : Bertrand Warusfel, professeur de droit à l’Université Paris 8.

Intervenants : Goran Sekulovski, chargé de mission « Données de la recherche » et responsable du développement des services aux chercheurs, SCD, Université Paris 8 et Laurent Capelli, ingénieur de recherche au CNRS, directeur adjoint de la TGIR Huma-Num.

Intervenant : Guillaume Garcia, chargé d’études au Centre de données socio-politiques de Sciences Po Paris