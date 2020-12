« Anthropocène » Renseigner, narrer, transformer à l’heure des incertitudes écologiques (2) - Michel Lussault

« Comment je suis arrivé à la question de l’Anthropocène ? […] Après Tchernobyl, j’ai tenté de tenir un cahier des catastrophes, et je deviens de plus en plus sensible à cette question de la vulnérabilité de nos systèmes urbains mondialisés, ce contraste entre leur puissance et leur vulnérabilité […] et depuis je ne cesse de me poser des questions de géographe » Michel Lussault.

Michel Lussault retrace sa rencontre avec l’Anthropocène : quelle trajectoire pour un géographe traversant les disciplines ?

Michel Lussault est géographe, spécialiste des études urbaines et en particulier de « l’urbain mondialisé Anthropocène ». Professeur à l’Université de Lyon et à l’ENS de Lyon il est membre des laboratoires de recherche Laboratoire de recherche Environnement, villes, sociétés et du Labex IMU (Laboratoire d’excellence Intelligence des mondes urbains). Il participe à créer en 2017 l’Ecole Urbaine de l’Université de Lyon, dont il est aujourd’hui le directeur, lieu de recherche et de transmission sur les études urbaines Anthropocène.

Il est l’auteur de Chroniques de géo’virale aux Editions Deux-cent-cinq paru en 2020.

Un séminaire coordonné par Nathan Ben-Kemoun, Justine Loizeau et Véronique Perret, dans le cadre du Programme Gradué Management – PSL, avec le soutien de la Bibliothèque Universitaire de l’Université Paris Dauphine - PSL.

Le programme gradué Management - PSL propose un cycle complet d’études supérieures et de recherche du master au doctorat en sciences de gestion des entreprises et organisations. Le PG Management est adossé aux laboratoires de recherche Dauphine Recherches en Management de l’Université Paris Dauphine - PSL (DRM) et l’équipe du Centre de Gestion Scientifique de Mines ParisTech (CGS).