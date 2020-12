« Anthropocène » Renseigner, narrer, transformer à l’heure des incertitudes écologiques (3) - Rémi Beau et Malcom Ferdinand

« On peut distinguer trois manières de penser l’Anthropocène : the good, the bad & the ugly. […] The ugly Anthropocene nous demande d’entrer dans le trouble, de penser nos désaccords et nos divisions pour redéfinir un horizon, et ce dans les conditions matérielles actuelles. » - Rémi Beau

« Je situe mon travail depuis le monde Caribéen car il allie ces deux préoccupations, d’ordre écologique et de l’héritage colonial. […] Il est possible d’habiter une terre sans monde, c’est le propre de l’habiter colonial. » - Malcom Ferdinand

Refusant un seule conception de l’Anthropocène, Remi Beau propose d’en distinguer trois grands paradigmes. Malcom Ferdinand expose quant à lui son travail situé depuis le monde Caribéen qui l’invite à questionner les lien entre héritage colonial et Anthropocène.

Rémi Beau est docteur en philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Chargé de recherche CNRS attaché au laboratoire IEES-Paris, il s’intéresse en particulier à nos relations avec la nature proche qu’il aborde sous l’angle d’une pensée de l’ordinaire. Il a publié en 2017, Éthique de la nature ordinaire et a co-dirigé avec Catherine Larrère en 2018 l’ouvrage collectif Penser l’Anthropocène aux Presses de Sciences Po.

Malcom Ferdinand est docteur en science politique de l’Université Paris Diderot et actuellement chercheur au CNRS-IRISSO à l’Université Paris Dauphine - PSL. Au croisement de la philosophie politique, des théories postcoloniales et de l’écologie politique, ses recherches portent sur l’Atlantique Noire et principalement la Caraïbe. Il explore les articulations entre l’histoire coloniale et les enjeux politiques de la question écologique. Il est l'auteur d’Une écologie décoloniale, penser l’écologie depuis le monde caribéen (Seuil, 2019).

