« Anthropocène » Renseigner, narrer, transformer à l’heure des incertitudes écologiques (5) - Alexandre Monnin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet

« Il y a un déchirement entre notre monde, celui de nos institutions sociales, politiques, économiques, et le vivant, la nature, les non-humains. Si l’on veut corriger la trajectoire climatique, résoudre un certain nombre de problèmes écologiques, il faudrait retisser, recoudre ce lien (…). Mais alors, on aurait presque l’image de ces traders dans ces mondes d’affaires qui à midi vont manger bio, et le soir cultiver en permaculture et se reconnecter au vivant. Si l’enjeu est aujourd’hui d’avoir à la fois un monde très développé au niveau de la technosphère et connecté au vivant, on n’aura pas résolu la situation écologique d’un seul centimètre » - Diego Landivar

Comment faire atterrir les organisations de l’Anthropocène et fermer les futurs obsolètes ? Alexandre Monnin, Emmanuel Bonnet et Diego Landivar identifient des pistes pour philosopher, enseigner et enquêter dans l’Anthropocène.

Chercheurs chez Origens Media-Lab et enseignants à l’ESC-Clermont, Diego Landivar, Alexandre Monnin et Emmanuel Bonnet ancrent leurs travaux dans l’Anthropocène dans une perspective transdisciplinaire, articulant humanités numériques, philosophie, anthropologie , sciences de design et sciences des organisations.

