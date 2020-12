« Anthropocène » Renseigner, narrer, transformer à l’heure des incertitudes écologiques (6) - Gilles Lhuilier

« J’ai décidé de partir des pratiques, d’observer les bricolages [...] et c‘est justement au coeur des industries les plus extractives du monde qu’est né ce type de contrat (Offset) qui recomposent le rapport à l’extraction, à la terre » - Gilles Lhuilier

Qui “parle pour” les coquilles Saint Jacques dans un droit transnational ? Le juriste Gilles Lhuilier interroge les manières dont le droit se recompose à l’époque Anthropocène. Il invite à un dialogue entre les disciplines pour servir la justice environnementale.

Gilles Lhuilier est professeur de droit privé à l’ENS Rennes et responsable scientifique du programme de la FMSH Paris sur la mondialisation du droit. Ancien avocat, président de la Société Internationale de Droit Extractif, il est expert auprès de diverses organisations internationales notamment en matière de grands contrats extractifs, pétroliers et miniers.

Il préside avec Béatrice Parance en 2019 un séminaire International à l’AFD « Juridifier l’Anthropocène » et en 2020 un colloque de la cour de cassation sur la Justice environnementale.

Écouter Écouter Séminaire Anthropocène (6) - Gilles Lhuilier 2h04 Séminaire Anthropocène (6) - Gilles Lhuilier

