« Anthropocène » Renseigner, narrer, transformer à l’heure des incertitudes écologiques (1) - François Gemenne et Aleksandar Rankovic

« Il faut apprendre à naviguer dans cette nouvelle ère de l’Anthropocène et pour ce faire il nous faut "un nouveau jeu de cartes" (géographiques et de cartes à jouer). » - François Gemenne

François Gemenne et Aleksandar Rankovic présentent l’ouvrage Atlas de l’anthropocène, paru aux Presses de Science Po en 2019. Un outil pour représenter, compiler et transmettre à ceux et celles qui voudraient apprendre sur cette nouvelle ère géologique.

Enseignant-chercheur en géopolitique environnementale, François Gemenne a été directeur exécutif du programme de recherche interdisciplinaire « Politiques de la Terre » à Sciences Po (Médialab)où il enseigne toujours, et est par ailleurs chercheur qualifié du FNRS à l’Université de Liège (CEDEM).

Docteur en écologie et diplômé en affaires internationales, Aleksandar Rankovic est chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) et enseigne à Sciences Po. Ses travaux portent sur le développement et la mise en oeuvre des politiques internationales sur la biodiversité et le climat, et sur la mobilisation des sciences sur ces sujets.

Un séminaire coordonné par Nathan Ben-Kemoun, Justine Loizeau et Véronique Perret, dans le cadre du Programme Gradué Management – PSL, avec le soutien de la Bibliothèque Universitaire de l’Université Paris Dauphine - PSL.

Le programme gradué Management de PSL propose un cycle complet d’études supérieures et de recherche du master au doctorat en sciences de gestion des entreprises et organisations. Le PG Management est adossé aux laboratoires de recherche Dauphine Recherches en Management de l’Université Paris Dauphine - PSL (DRM) et l’équipe du Centre de Gestion Scientifique de Mines ParisTech (CGS).