Appartenances collectives et identité

Le sociologue Alain Touraine, l’anthropologue Philippe Descola et les philosophes Vincent Descombes et Olivier Roy s’interrogent sur l’articulation entre identité individuelle et appartenances collectives.

Nos pensées immédiates entravent notre capacité à reconnaître et nommer la réalité éventuelle des collectifs et nos sociétés semblent faire des droits subjectifs leur alpha et leur oméga. Pourtant, nous ne cessons d’essayer de définir le « nous », de réaffirmer le « lien social », d’assurer « l’intégration politique », de raviver « l’appartenance ». Si nos inquiétudes pointent la question de l’appartenance commune, si on ne peut pas esquiver ces déterminations dans une société d’hommes libres, dans un corps politique libéral, comment expliciter notre critère d’identité collective ? Comment redire ce commun que l’homme porte en lui ? Comment se passer, pour agir « efficacement », d’un principe de totalisation des actions capables d’agir sur le tout et en tant que partie d’un tout ?

