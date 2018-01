Après des années de rivalité l'Arabie Saoudite et l'Iran en viennent à un conflit beaucoup plus frontal. "Khamenei est le nouvel Hitler du Moyen-Orient" a récemment déclaré le Prince héritier d'Arabie.

Ce conflit est-il historique ? Quelles sont les causes profondes et internationales de cette rivalité ? Comment ce face à face peut-il évoluer ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles Gérard Vespierre a tenté d'apporter des réponses.

Écouter Écouter Arabie – Iran : le grand choc…? Arabie – Iran : le grand choc…?