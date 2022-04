Clichés et stéréotypes dans la littérature et les arts visuels :

Sarah Troche, Maitresse de conférences, Esthétique et Philosophie de l’art, Université de Lille est intervenue le 06 avril 2022 à l’Université Paris Dauphine - PSL, dans le cadre du cycle des séminaires « Innover en management » du Cercle de l’innovation (Fondation Dauphine).

Les clichés et les stéréotypes sont nombreux dans la littérature et les arts visuels. A partir d’une définition précise des deux concepts et de l’histoire de leurs origines, on s’attachera à en analyser les aspects péjoratifs, mais aussi les avantages et la puissance comme vecteurs de pensée dans l’espace social. On verra comment clichés et stéréotypes ont évolué depuis le 19ème siècle et quelles en sont les expressions contemporaines. La discussion s’engagera en particulier sur la façon dont ces analyses résonnent en management, qui est lui aussi un domaine qui crée et véhicule des clichés et des stéréotypes