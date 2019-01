Crises internationales: jeux et dissuasion

Table ronde du cercle géopolitique avec: Jean Dufourq, Stratégiste, Chercheur associé à l'ISC de l'Ecole militaire; Michel Rudnianski, Enseignant, Chercheur, Consultant, et Spécialiste international de la prise de décision; et Christian Schmidt, Professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine.

Les crises qui marquent ce début de siècle (crise de la démocratie, crise migratoire, crise environnementale, terrorisme, rupture technologique) sont les symptômes d'un monde en profonde transformation. Pour permettre de mieux comprendre l'ampleur et la nature de cette mutation, cette table ronde proposera plusieurs clés de lecture complémentaires qui s'écartent des analyses traditionnelles et dans lesquelles les jeux de pouvoirs (entre états et à l'intérieur des états) et les stratégies de dissuasion jouent un rôle central. Les interventions viseront à répondre aux questions suivantes : pourquoi est-il nécessaire de construire des approches nouvelles ? Quels sont les apports de la théorie des jeux ? Quels sont les nouveaux acteurs et quelles sont les nouvelles séquences ?