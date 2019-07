Écouter Écouter Dauphine Blockchain Day 2h43 Dauphine Blockchain Day

L'université Paris Dauphine a accueilli un événement majeur sur les blockchain et DLTs et leurs impactes sur les différents domaines tels que: computer science, organization management et la finance. Des professeurs et chercheurs du monde entier étaient présents.

Pour plus d'informations sur la Chaire FinTech: http://www.fondation-dauphine.fr/chaire-fintech-finance-digitale