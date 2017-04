David avec Goliath : les clés de la Relation Start-up / grand groupe !

David SARDAS, Responsable Innovation et Digital, Crédit Agricole Assurances, est intervenu le 29 mars 2017 à l’Université Paris-Dauphine, dans le cadre du cycle des séminaires « Innover en management » du Cercle de l’innovation (Fondation Paris-Dauphine).

Jean de La Fontaine écrivait « On a souvent besoin d'un plus petit que soi » en parlant du Lion et du Rat, il en va de même entre les grands comptes et les start-up. Pour les grands comptes l’innovation, plus qu’une mode, est devenue un impératif afin de leur permettre de s’adapter aux changements radicaux de leur environnement.

Pour les start-up ce partenariat avec des grands comptes est tout aussi essentiel car source de crédibilité et un formidable moyen d’accéder au marché. Seulement, la réalité de cette relation n’est pas aussi évidente : incompréhensions, rapport au temps inversé, processus différents, exigences de trésorerie incompatibles, etc.

On constate un véritable choc des cultures lorsqu’il s’agit de faire travailler ensemble « David et Goliath ». La réussite d’un tel partenariat nécessite une bonne dose de disponibilité, d’équilibre dans la relation, de transparence, de respect et d’écoute mais aussi de prise de risques.