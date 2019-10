Entreprise libérée : vers un management sans manager ?

L’entreprise libérée, on en a beaucoup parlé. Mais lorsque, dans une filiale d’une grande entreprise, des développeurs viennent voir leur directeur et proposent une organisation libérée clés en main, répartie en dix start-up sans manager et avec des procédures très sophistiquées de planification et d’évaluation du travail, comment relever le défi ?

D’un séminaire sur le rôle du chef à des procédures agiles partagées, on voit se profiler une entreprise sans managers… mais pas sans management !