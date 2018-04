Former à être créatif ? Le Bauhaus à la lumière des théories de la conception

Alors que les mutations industrielles contemporaines demandent des concepteurs toujours plus créatifs, comment peut-on former à être créatif ? La question n’est pas nouvelle, notamment dans les institutions en charge de la formation des créatifs, et notamment l’une des plus célèbres d’entre elles : le Bauhaus.

Les théories de la conception contemporaines nous permettent aujourd’hui de mieux comprendre la logique de formation des créatifs au Bauhaus et révèlent qu’elle repose, peut être paradoxalement, sur une mise en ordre particulièrement exigeante de la connaissance. Ce résultat ouvre la voie à de nouvelles méthodes d’aide à la conception innovante.

