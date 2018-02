Innovation et créativité autour de l’œuvre du peintre Jean-Michel Basquiat

Le 12 août 1988, Jean Michel Basquiat disparaissait à New York. Jean-Michel Basquiat est une énigme. Comète ou génie atypique : d’où vient-il ? Pourquoi sa création est-elle si originale ? Peintre « contemporain » le plus cher du marché aujourd’hui, il a produit des milliers de toiles et de dessins dans un style inimitable et décalé.

En s’appuyant sur la théorie de la conception innovante, cette séance vise à décrypter son histoire, ses inspirations et sa création.