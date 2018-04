Ces dernières années ont vu le japon particulièrement actif sur la scène internationale. Rompant avec une politique étrangère longtemps qualifiée d'"énigmatique", ou "suiviste", le Premier ministre Shinzo Abe cherche depuis 2012 à formuler une vision stratégique pour le pays et fait preuve d'un fort volontarisme politique pour la mettre en œuvre. Cette conférence cherchera à expliciter, analyser et remettre en contexte la politique étrangère actuelle du Japon, ses objectifs et ses moyens.

Écouter Écouter « Japan is back » ! La politique étrangère de Shinzo Abe « Japan is back » ! La politique étrangère de Shinzo Abe