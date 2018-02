Fin tacticien ou stratège hors pair ? Réflexions sur la grande stratégie russe.

Certains analystes prêtent au président Poutine des qualités de tacticien, tout en soulignant son opportunisme de court terme. D’autres lui reconnaissent des talents de stratège et de visionnaire. D’autres encore s’inquiètent de le voir nourrir des desseins d’hégémonie.

Cette intervention se propose d’apporter, plutôt que des réponses définitives, des éléments de clarté. Elle abordera la question de la décision en matière de politique étrangère et de défense et se penchera sur les perceptions que les dirigeants russes ont de leur environnement stratégique et du statut de leur pays.

Seront ensuite examinés les objectifs affichés et les modes d’action privilégiés. Si la résurgence de la puissance militaire russe et le retour de la Russie sur la scène internationale sont indéniables, la militarisation de sa politique étrangère a un coût, à la fois politique et économique, qui ne saurait être négligé.

Céline Marangé est chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire. Diplômée des Langues’O en russe, elle est docteur en science politique de l’IEP de Paris. Elle a récemment co-dirigé avec Isabelle Facon un numéro de la Revue de défense nationale sur l’ambivalence de la puissance russe (été 2017). Elle a aussi dirigé un numéro sur les conséquences de la crise ukrainienne en Europe qui est paru dans les Champs de Mars. Revue d’Etudes sur la guerre et la paix (n°29, août 2017).