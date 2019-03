L'ambition chinoise - Questions sur une ascension

Depuis l’avènement de Xi Jinping, la Chine se veut à la fois facteur de stabilité et de prévisibilité dans un monde où elle entend retrouver sa place et aussi créatrice de nouvelles pratiques, de nouvelles institutions et de normes face aux modèles anciens qu’elle conteste en douceur en en dénonçant discrètement l’obsolescence.

Son mode d’action évite soigneusement l’affrontement, sans pour autant « baisser la garde » : c’est une stratégie mise en œuvre à travers une diplomatie subtile, cherchant la « veine » la plus tendre, comme le tailleur de pierres travaille le jade.

