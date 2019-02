Écouter Écouter Conférence du 30/01/2019 avec Hervé Théry, directeur de recherche émérite au CNRS-Creda Conférence du 30/01/2019 avec Hervé Théry, directeur de recherche émérite au CNRS-Creda

Comment peut-on analyser la situation actuelle du Brésil et relativiser l'idée d'une crise profonde du pays avec quelques clés de lecture plus fondamentales ? Sous l'écume de la crise économique et politique actuelle, vers où les courants profonds portent-ils le Brésil ?