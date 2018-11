Le Brexit: fin des incertitudes ?

Alors que les négociations sur le Brexit entre l’Union européenne et le Royaume Uni atteignent un stade critique, qui peut voir l’accord de sortie être avalisé ou, au contraire, encore rejeté par Londres, cette conférence propose de revenir sur les origines, la signification et les conséquences immédiates du Brexit ; sur la qualité des positions de négociation des parties et l’état actuel des discussions ; et, enfin sur les défis laissés en suspens en ce qui concerne la relation future entre le Royaume Uni et l’Union européenne.

