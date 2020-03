La présentation analyse les années 1980-1985 de Manufrance dans un contexte de désindustrialisation. Elle se fonde sur le dépouillement de deux journaux locaux (Loire-Matin et La Tribune Le Progrès) ainsi que sur les fonds privés du syndic Euchin détenus aux Archives Départementales de la Loire.

Pierre Labardin montre comment, dans un contexte économique, social et politique très particulier, naît une incompréhension sur les causes de la fin de l’entreprise. La confrontation du traitement journalistique et des archives d’entreprise met également en évidence des éléments invisibles de la population qui éclairent la motivation des acteurs au gré de ces cinq années.

Écouter Écouter Le visible et l’invisible. Une histoire de la fin de Manufrance 1h50 Le visible et l’invisible. Une histoire de la fin de Manufrance

En savoir plus sur le Cercle de l'Innovation de la Fondation Dauphine : http://www.cercleinnovation.fondation-dauphine.fr/