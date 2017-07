Les conditions et les finalités de l’action politique

Les nations européennes, nous le disons ou l’éprouvons, ne sont plus vraiment en mesure de se gouverner elles-mêmes sans se « conformer » aux processus du monde. Elles ne semblent plus en mesure d’agir politiquement, de « faire l’histoire ». Notre impuissance est « de taille » en ce temps « mondialisé », mais elle nous vient aussi d’un héritage qui a éclairé la vanité ou les tragédies coupables des Césars. Mais, même affaiblis et particularisés, nous n’avons pourtant pas quitté la condition politique puisqu’il nous faut toujours délibérer de la justice des relations sociales, intégrer des hommes et affronter des ennemis, répondre par nos actions et paroles à des défis qui nous demandent notre nom. Même après avoir tant essayé et espéré dans l’histoire, nous ne pouvons pas nous résigner à choisir, pour déterminer notre vie commune, l’abandon. Mais que faire ? Quelle forme politique nous permettrait l’introspection et l’extraversion actives par lesquelles une société agit sur elle-même et dans le monde ? Quelles finalités sont disponibles à des nations marquées par notre histoire ? Peut-on s’en tenir à l’idée que la politique n’a qu’à assurer des droits, libérer les individus, préparer les conditions d’un marché efficient ?

