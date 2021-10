Thierry Nobre Professeur des universités en Sciences de Gestion à l'E.M. Strasbourg est intervenu le 06 octobre 2021 à l’Université Paris-Dauphine, dans le cadre du cycle des séminaires « Innover en management » du Cercle de l’innovation (Fondation Dauphine). Il est venu présenter son dernier ouvrage, "L’hôpital pendant le COVID : innovations, transformations et résilience. Les leçons des professionnels de santé du Grand-Est et d’ailleurs" paru le 1er octobre 2020 aux éditions Ems Management Et Societes.

Le secteur Hospitalier a été confronté à une crise sans précédent. Les professionnels de santé ont dû s'adapter et innover pour continuer d'assurer ce qui constitue le sens de leur mission et garantir la prise en charge des patients. Cet ouvrage leur donne la parole pour qu'ils témoignent de leur expérience et relatent comment ils ont vécu cette période, comment ils ont innové pour transformer leur établissement et accompagner les équipes. Les auteurs présentent également leur analyse pour dresser des pistes pour le futur. Les contributions rédigées par les réanimateurs, urgentistes, médecins, directeurs, soignants qui ont oeuvré au coeur de la crise dans les régions les plus touchées – Mulhouse, Strasbourg, Troyes, Lyon, Valenciennes et aussi en Belgique et en Allemagne – sont ensuite mises en perspective avec un regard académique pour tenter de tirer les leçons de cet épisode épidémique hors norme. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux, professionnels de santé, décideurs et patients qui veulent avoir des éléments de réponse sur cette crise sanitaire et des pistes pour le futur.