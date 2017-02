Manager l’innovation sociale

Benjamin Lependeven, chercheur au CNAM et Mélanie Marcel, fondatrice de So Science sont intervenus le 1er Février 2017 à l’Université Paris-Dauphine, dans le cadre du cycle des séminaires « Innover en management » du Cercle de l’innovation (Fondation Dauphine).

• Crédits : Université Paris-Dauphine

L’innovation sociale est un thème permanent des sociétés humaines, mais la question revient en force aujourd’hui, pour de multiples raisons. L’une des raisons est que l’importance du débat sur l’innovation et sur la façon d’accroître les capacités innovatrices de nos organisations atteint aussi le domaine social, qui se professionnalise sur ces compétences. Une autre raison est que la nécessité, de plus en plus partagée, de penser un développement inclusif suppose que l’on soit capable de concevoir des produits, services, procédés, dispositifs managériaux et sociaux qui soient, précisément, inclusifs. Benjamin Lependeven, chercheur au CNAM, créateur d’entreprise, et un des artisans du développement en France des « Social Impact Bonds » (Contrats à Impact Social), et Mélanie Marcel, fondatrice de So Science, une organisation dédiée au développement d’une science responsable, et experte auprès de la Commission Européenne.