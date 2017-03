Prospective : quel monde, demain ? Comment anticiper les évolutions longues

Table-ronde du 28 février 2016, organisée par le Cercle Géopolitique de la Chaire Intelligence Economique et Stratégie des Organisations.

• Crédits : Université Paris-Dauphine

Les incertitudes actuelles quant à l'avenir immédiat du monde engendrent méfiance et scepticisme. Dans ce contexte, une réflexion sur l'évolution de notre société à plus long terme est nécessaire, notamment pour permettre aux entreprises de prendre des décisions majeures qui dépendent de tendances lourdes. Cette réflexion est menée par les spécialistes de la prospective. Cette table-ronde rassemblera plusieurs de ces spécialistes qui confronteront leurs méthodes et livreront leurs appréciations sur les chemins possibles du demi-siècle à venir.

Intervenants :

Hugues de Jouvenel, Président de Futuribles International, consultant international en prospective et stratégie

Jean Baptiste Jeangène-Vilmer, directeur de l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire)

Jean Jouzel, climatologue, ancien directeur de recherche au CEA, ancien vice-président du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)