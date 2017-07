Quel retour de quelle religion ?

Après des siècles de véhéments débats politiques et philosophiques, d’affrontements et d’exclusions, la religion et la politique se trouvent en Europe, et particulièrement dans cette terre de la laïcité qu’on dit être la France, en une situation paradoxale. Leur « séparation » semble acquise alors même que des motivations, identités, communautés religieuses redeviennent centrales dans l’espace social et dans le débat politique. Avant de choisir sa posture et de mobiliser les formules rituelles, il convient d’abord d’entendre les questions que les religions ne cessent de nous poser et de poser à la cité, même si nous les voyons comme les institutions qui imposent les réponses fermées et superstitieuses. Car s’il est vrai que nos sociétés ne cessent en un sens de s’éloigner du « religieux » dans leur « structuration » collective, il n’est pas moins vrai qu’elles accusent la faiblesse de la « religiosité » qu’elles semblent incapables de produire. Nous constatons qu’on ne crée pas une idéalisation religieuse sur commande, et nous mesurons ainsi la limite du mécanisme des intérêts incapables de passions liantes. Peut-on susciter une telle idéalisation par action et délibération ? Peut-on contribuer à la production du commun en parlant bien de la religion ?

