Recompositions géopolitiques dans le Golfe

Depuis un an et demi les relations entre pays du Golfe sont marquées par de nouveaux conflits et de nouvelles tensions : rupture entre l'Arabie saoudite et le Qatar, intensification de la guerre au Yémen, émotion de la communauté internationale après l'assassinat sur le sol turc du journaliste Khashoggi, renforcement des sanctions américaines à l'égard de l'Iran, maintien en Syrie de Bachar-Al-Assad, jeu ambigu de la Turquie. Qui va tirer le mieux parti de ce contexte compliqué sur lequel les Etats-Unis et la Russie pèsent également ? L'Arabie saoudite ? L'Iran ?

Écouter Écouter Conférence du cercle géopolitique Conférence du cercle géopolitique