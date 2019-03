Vers une nouvelle géostratégie des alliances internationales

Qu’il s’agisse de défense et de sécurité, comme l’OTAN, ou du commerce, comme l’OMC, plusieurs organismes multinationaux sont aujourd’hui l’objet de critiques, voire de mise en question par certaines Grandes puissances.

Parallèlement, on assiste à la dénonciation par les Etats-Unis de grands traités internationaux, comme le JCPOA sur le nucléaire iranien et, plus récemment, le FNI sur les missiles à moyenne portée, suivie cette fois par la Russie. Ces transformations s’accompagnent de la multiplication d’accords bilatéraux ou multilatéraux, le plus souvent circonstanciels et parfois même surprenants. On songe, à l’entente de la Turquie avec le Qatar et l’Iran et au rapprochement d’Israël avec l’Egypte et l’Arabie saoudite. Le phénomène s’observe aussi dans d’autres régions, comme en Europe, entre la Pologne et la Russie.

L’objet de cette conférence est d’analyser ces transformations et de dégager leurs liens avec des phénomènes politiques (montée des régimes autoritaires) et économiques (alliances transnationales d’entreprises). Elle esquisse ainsi les nouveaux cadres dans lesquels se déroulent les jeux géostratégiques actuels.