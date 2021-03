Carte blanche à Gauz' & friends. La bibliothèque idéale de...

Évènement qui se tiendra en ligne le 27 mars 2021 et organisé en partenariat avec les Médiathèques de Nanterre dans le cadre d'Africa 2020

Pour cet évènement, Gauz’ convie trois écrivains, un chercheur et une chercheuse, tous issus de milieux différents mais ayant en commun la littérature africaine, pour nous parler de leur bibliothèque idéale et ainsi, nous partager leur point de vue sur des questions actuelles.

Avec la participation de :

– Mohamed Mbougar Sarr, écrivain (Sénégal)

– Alain Serge Agnessan, écrivain et chercheur (université d’Abidjan et université de London, Ontario)

– Nii Ayikwei Parkes, écrivain, poète, éditeur, slameur (Ghana)

“Cette rencontre est parfaitement complémentaire de la précédente. (tous les détails sont ICI)

En contrepoint de l’histoire de la littérature africaine, nous nous intéressons à son futur en mettant à table de jeunes auteurs. Ceux que j’ai choisis représentent pour moi le présent qui enchante et les lendemains qui chantent. L’idée qu’ils parlent de leur bibliothèque est un prétexte pour comprendre avec quels mots ils se nourrissent, sous quelles âmes tutélaires ils grandissent et surtout, comment ils voient les promesses de l’aube.” (Gauz')

Cet évènement est en ligne, en direct et sans inscription.

Pour participer à cet évènement, cliquez sur ce lien le 27 mars à partir de 17h : https://youtu.be/86U28O5U6Qk

Initiée par le Président de la République Emmanuel Macron, la Saison Africa2020 se déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins) de début décembre 2020 à mi-juillet 2021. Projet panafricain et pluridisciplinaire, cette Saison ambitionne de faire changer de regard sur l’Afrique d’aujourd’hui, tous pays confondus, en présentant les points de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora récente. Conçue autour des grands défis du 21ème siècle, elle devra notamment permettre de s’interroger sur la diffusion des connaissances, la redistribution des ressources, la mémoire, le territoire ou encore la citoyenneté.

Dans ce cadre, la bibliothèque universitaire de Paris Nanterre et le réseaux des médiathèques de la ville de Nanterre proposent une carte blanche à l'artiste et écrivain Gauz'. retrouvez l'intégralité du programme ICI: rencontres,débats, performances artistiques et expositions !