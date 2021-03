Carte blanche à Gauz' & friends. La fabrique des classiques africains

Une rencontre animée par Gauz’, avec :

– Claire Ducournau, maîtresse de conférence à l’Université Paul-Valéry - Montpellier 3

– Julie Peghini, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, documentariste

– Anne Sophie Stefanini, écrivaine et éditrice chez JC Lattès (Paris) et Bazouam Éditions (Abidjan)

“La thématique de cette rencontre est directement inspirée de l’essai de Claire Ducournau : « La fabrique des classiques africains ». C’est une sociologie historique des littératures dites africaines, des acteurs qui l’ont constituée de part et d’autre du regard colonial et éditorial, des processus qui ont fait son identité en France et en Afrique, une tentative de cerner tout le système de valeurs et récompenses qui l’a faite de 1960 à nos jours.

À l’image de l’excellent essai, le débat sera pluridisciplinaire et se construira autour de l’intervention principale de Claire Ducournau.” (Gauz')

Cet évènement se tiendra en ligne, en direct et sans inscription.

Initiée par le Président de la République Emmanuel Macron, la Saison Africa2020 se déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins) de début décembre 2020 à mi-juillet 2021. Projet panafricain et pluridisciplinaire, cette Saison ambitionne de faire changer de regard sur l’Afrique d’aujourd’hui, tous pays confondus, en présentant les points de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora récente. Conçue autour des grands défis du 21ème siècle, elle devra notamment permettre de s’interroger sur la diffusion des connaissances, la redistribution des ressources, la mémoire, le territoire ou encore la citoyenneté.

Dans ce cadre, la bibliothèque universitaire de Paris Nanterre et le réseaux des médiathèques de la ville de Nanterre proposent une carte blanche à l'artiste et écrivain Gauz'.

