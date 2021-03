Carte blanche à Gauz' & friends. La restitution des biens culturels africains

Cet évènement se tiendra en ligne, en direct et sans inscription.

Pour participer à l'évènement, cliquez sur ce lien le 25 mars à partir de 18h30

Discussion entre Véronique Rieffel, galeriste à Grand Bassam, commissaire d’exposition et critique d’arts spécialisée dans les arts contemporains du Moyen Orient et de l’Afrique, Gauz’ et Ghislaine Glasson-Deschaumes, cheffe de Projet labex Les passés dans le présent / Université Paris Nanterre et membre associée Institut des sciences sociales du politique (UMR7220), autour de la question de la restitution des biens culturels africains.

Cette discussion sera accompagnée de la projection du film de la performance d’Amina Meliane Bamba, dite « Amee » (slameuse) et de Gérard Bango (sculpteur). Le film d’Alain Resnais et Chris Marker, Les statues meurent aussi, point de départ de cette réflexion, sera disponible le jeudi 25 mars à 20h sur la WebTV de l’Université Paris Nanterre.

“Quand est paru ce qu’il est désormais convenu d’appeler le rapport Sarr/Savoye “sur la restauration du patrimoine culturel africain”, je me suis d’abord réjoui qu’une question vieille et discutée depuis longtemps soit revenue au goût de l’actualité non pas par le simple éclat de la déclaration et d’images spectaculaires, mais surtout par la réflexion pointue de “spécialistes”. Hélas, ce rapport a fait basculer la compréhension populaire de la problématique du trop parcellaire au trop complexe. Il y a une voie intermédiaire écrite par Chris Marker et Alain Resnais en 1953 avec ce film commandé par Alioune Diop himself créateur des célèbres éditions Présence Africaine. Mon cheminement sur ces questions a commencé par la découverte de ce documentaire indémodable qui pose un regard (et une voix) toujours d’actualité.“

Initiée par le Président de la République Emmanuel Macron, la Saison Africa2020 se déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins) de début décembre 2020 à mi-juillet 2021. Projet panafricain et pluridisciplinaire, cette Saison ambitionne de faire changer de regard sur l’Afrique d’aujourd’hui, tous pays confondus, en présentant les points de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora récente. Conçue autour des grands défis du 21ème siècle, elle devra notamment permettre de s’interroger sur la diffusion des connaissances, la redistribution des ressources, la mémoire, le territoire ou encore la citoyenneté.

Dans ce cadre, la bibliothèque universitaire de Paris Nanterre et le réseaux des médiathèques de la ville de Nanterre proposent une carte blanche à l'artiste et écrivain Gauz'. retrouvez l'intégralité du programme ICI: rencontres,débats, performances artistiques et expositions !