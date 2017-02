Cérémonie des voeux 2017 : Jean-François Balaudé présente la nouvelle identité de l'Université Paris Nanterre

A l'occasion de la cérémonie des vœux, le président de l'Université Paris Nanterre, Jean-François Balaudé, a pu s'exprimer sur le changement d'identité de l'université. Retour en vidéo sur ce moment fort.

• Crédits : Bertrand Noël

En janvier 2017, l’Université Paris Nanterre arbore une nouvelle identité. Avec son nouveau nom et son nouveau logo, l’établissement et ses structures affichent leur unité. En ce début d’année, cette nouvelle identité incarnant un nouvel élan sera mise à l’honneur à l’occasion de la cérémonie des vœux du président qui a eu lieu le mardi 17 janvier 2017. Cette cérémonie a rassemblé des acteurs internes et externes : les personnels de l’université, des partenaires institutionnels et socio-économiques, des personnalités du territoire ainsi que des journalistes.

Au programme : une conférence de presse suivi d’un discours du président sur la politique de l’université pour l’année 2017 à l'aune de ce changement d'identité, avec quelques annonces sur des projets structurants à venir.

Ce lancement a été le préambule d’un plan d’actions qui a pour objectif d’homogénéiser nos différents supports d’expression (signature d'articles, signalétique, identité numérique, etc.) afin de construire ensemble des projets cohérents et harmonieux et de renforcer la fierté d’appartenance communautaire.

Le résumé de la cérémonie des vœux :

La version complète du discours de Jean-François Balaudé :