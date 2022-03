Colloque - Entre inclusion et exclusion : La double face de la citoyenneté

Ce colloque est organisé par le Centre de Théorie et Analyse du Droit.

Il se tiendra dans la salle de conférence du bâtiment de la formation continue de l'université Paris Nanterre et également en ligne.

Directrice scientifique et Organisatrice :

Camille Aynés (Université Paris Nanterre/ComUE Paris Lumières).

Argumentaire

Il est généralement soutenu qu’en tant qu’elle désigne une appartenance, la citoyenneté est « constitutivement orientée en fonction d’un intérieur et d’un extérieur, de l’inclusion aussi bien que de l’exclusion » (D. Gösewinkel). Elle « requiert et produit nécessairement, comme son double inversé, le non-citoyen ». Contrairement à la présentation souvent retenue, ce non-citoyenn’est pas seulement l’étranger. La nationalité n’est pas une condition suffisante de la citoyenneté. Son accès est aussi subordonné à une exigence d’autonomie ou d’indépendance et de dignité qui rend compte de l’existence de nationaux non-citoyens. Cette seconde déclinaison de l’opposition entre un « intérieur » et un « extérieur » de la citoyenneté, au sein même des frontières de la nation, est remise en cause ces dernières années. Le droit de vote a été accordé sinon totalement, du moins en grande partie aux deux dernières figures de l’exclu que sont le condamné et l’ « incapable ». Il est remarquable que le législateur et le juge aient justifié leur inclusion en appliquant pour la première fois en ces termes aux droits politiques des principes importés du droit des droits de l’homme : le principe de non-discrimination et le principe de dignité de la personne. En vertu de ces fondements nouveaux, la citoyenneté devrait logiquement être étendue aux étrangers. Cette conclusion reste toutefois fort discutée. Pour certains, « l’extériorité de l’étranger serait d’un type particulier : il serait l’exclu dont la citoyenneté démocratique a besoin pour pouvoir être comprise comme une appartenance » (C. Colliot-Thélène).

L’objet de ce colloque consiste à examiner cette tension qui traverse la citoyenneté, entre l’appartenance à la communauté politique, qui est nécessairement particulière (dimension exclusive) et l’universalisme des droits du citoyen (dimension inclusive).

On se demandera si cette tension – qui prend une dimension nouvelle aujourd’hui que le droit positif tend à rapprocher toujours plus les figures du citoyen et de l’homme – est constitutive de la citoyenneté ou si elle peut être dépassée. Afin d’y répondre, on s’intéressera aussi bien au droit existant (à la citoyenneté dans l’Union européenne par exemple) qu’aux discours qui mobilisent la notion de citoyenneté pour décrire des modes non classiques de construction d’un rapport au politique dans lesquels la participation est déliée des conditions auxquelles elle est traditionnellement liée.