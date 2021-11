Colloque « Être de son siècle »

Organisation et contacts :

Mathilde Bernard (CSLF, Université Paris Nanterre, mathilde.bernard[at]parisnanterre.fr), Carole Boidin (Lipo, Université Paris Nanterre, carole.boidin[at]parisnanterre.fr), Flavie Kerautret (CSLF, Université Paris Nanterre, flavie.kerautret[at]gmail.com), Florence Tanniou (CSLF, Université Paris Nanterre, florence.tanniou[at]parisnanterre.fr).

Si l’histoire littéraire permet de penser l’époque et favorise la conceptualisation, elle est aussi source de schématisations, d’approximations, voire d’erreurs car elle assigne des auteurs à des mouvements, des écoles, des sensibilités qui ne leur correspondent pas toujours, masquant les singularités de ceux-là et lissant leur complexité. Elle nécessite un double retour critique, qui consiste d’une part à examiner le positionnement de l’auteur et d’autre part à considérer d’où s’énonce l’inscription dans l’histoire, à partir de quelle discipline et de quelles institutions, pour mieux en mesurer les conséquences.

Ce colloque centré sur les XIVᵉ-XVIIIᵉ siècles propose de penser, non seulement les processus de catégorisation, mais aussi la manière dont s’écrit la contemporanéité des auteurs et la conformité de leurs œuvres à leur siècle, en partant du paradoxe énoncé par G. Agambem :

La contemporanéité est une singulière relation avec son propre temps, auquel on adhère tout en prenant ses distances ; elle est très précisément la relation au temps qui adhère à lui par le déphasage et l’anachronisme. Ceux qui coïncident trop pleinement avec l’époque, qui conviennent parfaitement avec elle sur tous les points, ne sont pas des contemporains parce que, pour ces raisons mêmes, ils n’arrivent pas à la voir. Ils ne peuvent pas fixer le regard qu’ils portent sur elle. (Qu’est-ce que le contemporain ?, Paris, Payot, 2008)

JEUDI 02 DÉCEMBRE

9h : accueil des participants

9h15-9h45 : introduction



CONSTRUIRE LE SIÈCLE



9h45-10h45 - Des catégories esthétiques écran ? (1)

Présidence : Mathilde Bernard



- Maxime Cartron (Université de Fribourg et UCLouvain), « Le Baroque et l'Histoire : politiques d'une catégorie esthétique ».

- Marine Roussillon (Université d’Artois), « Du siècle d’or au Grand Siècle : les fêtes hors du temps ? »



11h-12h30 - La langue du siècle

Présidence : Nadia Cernogora



- Juliette Lormier (Université de Lille), « Le vers mesuré des Etrenes de Baïf : un excès d’humanisme en son siècle ? »

- Agnès Guiderdoni (UCLouvain), « La scolastique en habit d’honnête homme : manières de dire, manières de penser en France au XVIIᵉ siècle ».

- Élise Pavy (Université Bordeaux Montaigne), « La langue du siècle ? Mercier : style mâle et langue républicaine ».



14h00-16h30 - Les auteurs en leur siècle selon les institutions

Présidence : Mathieu de la Gorce



- Emmanuelle Mortgat-Longuet (Université Paris Nanterre), « De quelques cas d’auteurs liés à un siècle : vers une pensée de l’histoire dans l’historiographie littéraire du XVIIᵉ siècle ? ».

- Laure Depretto (Université d’Orléans), « "Braver son siècle" : l'évaluation du contretemps en histoire littéraire ».

Pause

- Alain Brunn (inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche), « L’histoire littéraire au baccalauréat aujourd’hui : de quels siècles sont les auteurs ? »

Marjorie Broussin (Université Lumière - Lyon II), « Le "beau XVIᵉ siècle de la littérature française" : enquête sur la création d’une image scolaire de la littérature de la Renaissance (1894-2011) ».

VENDREDI 3 DÉCEMBRE



APPARTENIR OU NE PAS APPARTENIR À SON SIÈCLE



9h30-10h00 - Des catégories esthétiques écran ? (2)

Présidence : Guillaume Peureux



- Jean-Claude Laborie (Université Paris Nanterre), « Maniérisme, l’opportunité d’une catégorie esthétique ».

10h00-11h00 - Le mal du siècle : se sentir contemporain de soi-même

- Laëtitia Tabard (Université du Maine), « Alain Chartier, poète "désaisonné" ».

- Laurence Giavarini et Lucie Rousseaux (Université de Bourgogne), « "La deffaveur où je vis en mon siecle" : Marie de Gournay inclassable ou déclassée ? ».



11h15-12h15 - Les classifications au prisme des revues scientifiques – Table ronde

Présidence : Véronique Ferrer



Trung Tran (Université Toulouse II – Jean Jaurès) et Nora Viet (Université Clermont Auvergne) pour Réforme, Humanisme, Renaissance.

Claire Badiou-Monferran (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III) pour XVIIᵉ siècle.

Sophie Audidière (Université de Bourgogne) et Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université) pour Dix-Huitième siècle.



14h00-16h 45- D’un siècle l’autre : les auteurs Janus

Présidence : Liliane Picciola



- Sébastien Douchet (Aix-Marseille Université), « L’Homère de son siècle : la réception de Jean de Meun à l’âge moderne (XVIᵉ-XVIIIᵉ s.) »

- Zoé Schweitzer (Université Saint-Etienne), « Horace est-il un poéticien du XVIIᵉ siècle ? »



Présidence : Audrey Faulot

- Stéphane Van Damme (ENS Paris), « Être cartésien au XVIIᵉ siècle, est-ce philosopher entre plusieurs mondes ? »

- Juliette Nollez (Classes préparatoires littéraires, Vanves), « Être ou ne pas être de son siècle : histoire littéraire et biais interprétatifs ».

- Fabrice Moulin (Université Paris Nanterre), « La confection d’un enfant (hors) du siècle. Claude-Nicolas Ledoux, entre Lumières, Révolution et modernité ».

