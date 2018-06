Colloque international : « Quelle universalité pour les musées universels ? »

Labex « Les passés dans le présent », AHRC « Care for the Future »

Université Paris Nanterre, Lancaster University, Victoria & Albert Museum

Musées des Arts et Métiers, 15-16 juin 2018

Vendredi 15 juin 2018 : Les universalités muséales occidentales

Matinée (présidence : Sandra Kemp, Lancaster University)

10h : Discours d’accueil : Yves Winkin (Musées des Arts et Métiers)

Introductions

10h15 : Hervé Inglebert (Université Paris Nanterre) : Histoire globale et musées universels contemporains

10h45 : Kate Hill (University of Lincoln) : Ourselves and others: universalities and museum hierarchies

Questionnements

11h15 : François Mairesse (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) : Les origines du musée universel

11h45 : Mark O’Neill (Director of Policy, Research and Development at Glasgow Life) : The Primitivism of the Universal Museum

12h15 : Mirjam Shatanawi (Tropenmuseum, Amsterdam) : Europe and Islam: on the in-betweenness of collections

12h45 : Discussion

13h-14h : Déjeuner

Après-midi (présidence : François Mairesse, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Les universalités muséales classiques

14h : Marie-Sophie Corcy (Conservatoire National des Arts et Métiers) : Les galeries du Conservatoire des Arts et Métiers : de l'universalité de la technique au musée global

14h30 : Françoise Mardrus (Musée du Louvre) : Les universalités du Louvre des lumières : entre fiction et réalité

15h : Pascal Griener (Universalité de Neuchâtel) : The Universal Museum in the XIXth century - and its shadow

15h30 : Discussion et pause

L’universalité de l’anthropologie

16h15 : Nélia Dias (Instituto Universitário de Lisboa) : A Science in the Making? ‘The Museum of Monuments of non-Western Peoples’ and the Methods of Comparison in early Nineteenth-Century France

16h45 : Sophie Hopmeier (University of St Andrews, Edinbourgh) : The disjunction between evolutionary and universal temporalities in the Musée de l’Homme

17h15 : Discussion

Samedi 16 juin 2018 : Les nouvelles universalités muséales

Matinée (présidence : André Delpuech, Musée de l’Homme)

La question de l’art global

10h : Michael Falser (Heidelberg Universität) : From colonialism to universalism, from world art to global art history. The Plaster Casts of Angkor in a transcultural perspective on museum collections

10h30 : Eva-Maria Troelenberg (Utrecht University) : Permission to Represent? Contemporary Artistic Practice in Palestine and the Paradigm of „Global Art“

11h : Thierry Dufrène (Université Paris Nanterre) : L’art contemporain, seul art universel ?

11h30 : Discussion

12h-13h30 : Déjeuner

Après-midi (présidence : Mark O’Neill, Glasgow)

Les nouveaux projets d’universalités muséales occidentales

13h30 : Christian Schicklgruber (Weltmuseum, Wien) : The Weltmuseum Wien is not an universal museum – or is it?

14h : André Delpuech (Musée de l’Homme) : La nouvelle universalité du Musée de l’Homme

14h30 : Annette Loeseke (New York University in Berlin) : The Humboldt Forum in Berlin

15h : discussion et pause

La question de l’universalité dans les musées du monde

15h45 : Jean-François Charnier (Louvre Abu Dhabi) : Figures de l’universel au Louvre Abu Dhabi

16h15 : Discussion collective

Conclusions

17h00 : Sandra Kemp (Lancaster University, Victoria & Albert Museum)

NB : Les interventions auront lieu en anglais ou en français et seront simultanément traduites dans l’autre langue.

Site web